Introduzione

La Conferenza Stato-Regioni ha dato il parere favorevole al decreto sull’interoperabilità della piattaforma nazionale realizzata dal Ministero del Turismo insieme a Regioni e Province Autonome. La sperimentazione della piattaforma inizierà con la Puglia a partire dalle 9 di lunedì 3 giugno e in seguito, sul sito ministeriale, sarà data notizia dell'attivazione del servizio per gli altri territori. Attenzione alle sanzioni sul mancato utilizzo del Codice identificativo nazionale: chi metterà in affitto una struttura senza Cin rischierà una multa tra 800 e 8 mila euro mentre chi non utilizza il Cin negli annunci rischierà una sanzione tra 500 e 5 mila euro