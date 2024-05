Vacanze estate 2024, i consigli dell'esperto per un viaggio in bici

In occasione di BAM!, il ritrovo europeo per i cicloviaggiatori, che torna a Montova dal 7 al 9 giugno e che chiama a raccolta migliaia di persone in sella, abbiamo raccolto i consigli tecnici per risolvere o addirittura evitare i ben noti dolori degli amanti della bicicletta e arrivare pronti per un divertente "cicloviaggio"

Trascorrere il tempo libero in sella alla bicicletta entusiasma un numero sempre maggiore di persone. Spesso ci si mette alla prova con percorsi impegnativi o prendendo parte ad eventi che richiedono una discreta preparazione atletica. Uno di questi appuntamenti è BAM!, il ritrovo europeo per i cicloviaggiatori, che torna a Montova dal 7 al 9 giugno per la sua decima edizione. Un luogo di ritrovo per migliaia di persone in sella che, on the road, pedalano da tutta Europa, per ritrovarsi e condividere la stessa passione. La filosofia è semplice, arrivarci in bicicletta partendo da casa, e in molti rispondono all’invito mettendosi in movimento anche una settimana prima, dalla Sicilia, dalla Germania o anche da più lontano. Il programma dell’evento, che inizia venerdì pomeriggio e prosegue sino alla domenica, prevede oltre alle pedalate, musica, workshop e incontri con esperti del settore. Sono ben noti i dolori che il cicloviaggiatore deve tenere a bada, ma seguendo alcune preziose indicazioni si possono risolvere o addirittura evitare, come ci spiega esperto Omar Gatti, dottore in scienze motorie, biomeccanico del ciclismo certificato a livello internazionale e preparatore atletico.