Benefici della mountain bike e come costruire un piano di allenamento

C’è chi la pratica per ritrovare o potenziare la propria forma fisica, chi per trascorrere del tempo a contatto con la natura, chi ancora per mettersi alla prova affrontando percorsi ad alto tasso di adrenalina. Sono molti infatti i vantaggi della mountain bike, che consente di allenarsi, anche in compagnia, godendo spesso di scenari meravigliosi. Nonostante la stagione invernale, le temperature sempre meno rigide consentono ormai di praticare questa attività tutto l’anno, dotandosi dell’attrezzatura adatta. Ci sono però alcune regole da seguire sia per evitare di commettere gli errori più comuni che di crescere con un piano di allenamento mirato. Ne abbiamo parlato con Alessandro Gallizia, preparatore atletico e biomeccanico del ciclismo, tra gli speaker del Campus Bike Convention, evento dedicato al rapporto tra ciclismo e prestazione sportiva che si è svolto a Bologna il 2 e 3 dicembre scorso.

Come avvicinarsi alla mountain bike e più in generale al ciclismo?

È bene che un principiante approcci a questa attività in modo graduale, non tutto e subito, curando la capacità di stare in sella, con pedalate lunghe. All’inizio è inutile inerpicarsi in sentieri irti, che portano sulle vette a oltre 2mila metri, con una pendenza media del 15%. Suggerisco di iniziare piano, alzando il livello in modo progressivo evitando così l’effetto rigetto, in cui l’eccessiva fatica porta lo sportivo a gettare la spugna.

Quali sono i benefici fisici e mentali?

Partendo da quelli fisici, permette un ottimo sviluppo delle capacità aerobiche del nostro corpo, stimola il sistema cardiovascolare, incide sul peso corporeo con relativo miglioramento della salute, e lavora in modo intenso sul sistema immunitario, chiamato a rispondere prontamente a sbalzi di temperatura. La pratica di uno sport come la mountain bike consente un rafforzamento generale della forza fisica, perché si devono superare spesso livelli molto impegnativi, per periodi più o meno lunghi. Pedalare poi nella natura, ha l’ulteriore vantaggio di mettere in pace con se stessi, per esempio su percorsi a strapiombo sul mare o in cima a una montagna, ma non solo, consente anche lo scarico della tensione accumulata nella routine quotidiana.