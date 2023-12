Riparte la stagione sciistica, i consigli del maestro di sci

Qual è la preparazione necessaria per la prima sciata della stagione?

All’inizio della fase autunnale è consigliabile fare una preparazione atletica finalizzata ad avere le gambe, le articolazioni e il tronco preparati a ‘subire’ le forze che intervengono sullo sci, soprattutto per chi di solito conduce una vita piuttosto sedentaria. Più ci si prepara fisicamente e minori sono i possibili incidenti grazie alla muscolatura tonica.

Come scegliere sci e scarponi?

L’attrezzatura è legata alla conformazione fisica e al livello tecnico. Gli sci moderni degli ultimi vent’anni sono molto facili e aiutano ad effettuare il gesto tecnico però invogliano anche ad andare veloci, allora bisogna trovare un compromesso con uno sci che sia sufficientemente facile e allo stesso tempo stabile. Quello che va per la maggiore, generalizzando, è uno sci da race carving di una lunghezza di poco inferiore all’altezza dello sciatore con un raggio di curva tra i 15 e i 17 metri. Lo scarpone è molto importante, forse anche più dello sci. L’inesperto tende sempre ad acquistarne uno eccessivamente comodo, invece deve essere di taglia giusta, non un numero in più, e assolutamente non troppo confortevole e largo, altrimenti tutto ciò che noi facciamo attraverso i piedi e i micromovimenti di rotazione, viene annullato perché il piede ha troppo gioco all’interno dello scarpone. Ce ne sono di molti tipi, a seconda della performance richiesta. Per esempio sono performanti pur essendo comodi quelli con una suola ‘scolpita’ (suola Vibram) e un ‘walk’, ovvero un sistema di sgancio per poter raddrizzare il gambale e facilitare la camminata quando necessario.

Cos’altro serve per andare in pista sicuri?

Oltre all’abbigliamento adeguato, da indossare ‘a cipolla’ in modo da riuscire in caso di cambi repentini di temperatura a levare o mettere uno strato, è consigliato vivamente, anche se non obbligatorio, il casco. Personalmente ormai sono anni che vivo in pista con il casco sempre indossato. È come andare in moto o in bicicletta da corsa in strada, chi ha del buon senso non sale sugli sci senza indossarlo. Consiglio poi di avere sempre dietro la maschera in caso di scarsa visibilità o cattive condizioni climatiche.