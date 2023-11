I vantaggi di allenarsi col personal trainer: motivazione e obiettivi

Lavorare con un esperto a disposizione consente non solo di svolgere al meglio ogni esercizio potenziando la preparazione fisica in generale, ma anche di superare i propri limiti, sfruttando l’aspetto emotivo e psicologico

Affidarsi al personal trainer ed essere seguiti step by step, con un programma di allenamento personalizzato, studiato nel dettaglio per raggiungere i migliori risultati possibili, può avere molti vantaggi. Lavorare con un esperto a disposizione, infatti, consente non solo di svolgere al meglio ogni esercizio potenziando la preparazione fisica in generale, ma anche di superare i propri limiti, sfruttando l’aspetto emotivo e psicologico. Tra i suoi compiti c’è proprio quello di motivare e appassionare, fino a spingere lo sportivo a dare il massimo, superando spesso ogni aspettativa. Sotto la guida del personal trainer, inoltre, si possono ridurre drasticamente i rischi di infortuni. Analizziamo insieme a Cristina Fontanive, istruttrice fitness e personal trainer, tutti i benefici di una lezione su misura.

È fondamentale l’intesa tra cliente e personal trainer. La lezione deve essere produttiva dal punto di vista fisico ma deve dare beneficio anche a livello psicologico. L’ora dedicata all’allenamento diventa un momento di benessere generale. È un lavoro completamente diverso da quello che si può fare da soli, al quale il corpo non è abituato, attraverso questi nuovi stimoli si ottengono i risultati. In una lezione su misura si ricevono nuovi input che sollecitano i muscoli in modo diverso. Il personal diventa un motivatore, capace di tirare fuori il massimo, a 360 gradi, dando una spinta in più anche mentale ed emotiva.

C’è da fare una distinzione tra chi è abituato ad allenarsi e chi non lo è e quindi ha bisogno di essere stimolato. Avere un appuntamento con il personal trainer comporta un impegno vincolante e consente di essere regolare. Essendo il rapporto uno a uno, un istruttore dedicato guida negli esercizi, correggendo eventuali errori di impostazione o di movimenti. In una lezione personalizzata si può impostare l’allenamento sulle specifiche esigenze del cliente, magari spingendo in particolare su alcuni gruppi muscolari, anche se in generale io suggerisco di fare un lavoro misto, tra cardio e tonificazione. A volte può capitare che ci sia un problema, per esempio una protusione, quindi è necessario un lavoro controllato che dia più spazio ad alcuni movimenti rispetto ad altri.

Qual è l’approccio giusto?

Penso che ci debba essere sempre uno stimolo progressivo, soprattutto per chi comincia. Non si deve partire in quarta con un allenamento pesante, bisogna procedere con gradualità, aumentando pian piano i carichi e dando tempo al corpo di abituarsi. Chi invece è abituato ad allenarsi può chiedere al personal un aiuto per spingere di più. C’è un altro vantaggio ad essere seguiti da un istruttore: imparare uno stile di vita che vada dall’allenamento all’alimentazione sana, per uno star bene in senso lato. In generale il trucco per un buon training è quello di percepirlo come un momento per noi stessi, per raggiungere un benessere fisico che, ricordiamocelo sempre, è collegato anche a quello psicologico.

Quale potrebbe essere la durata di un programma tipo con il personal?

Potrebbe bastare un allenamento di 3-6 mesi, tutto dipende dal grado di preparazione. La chiave per il buon esito è la costanza, quindi avere il personal a disposizione per un po’ di tempo può aiutare a prendere il via ed essere poi autonomi e soprattutto regolari. A volte lo stimolo dell’istruttore è il modo per trovare la continuità e proseguire poi nel tempo.

Quali sono i costi di una lezione con il personal?

Diciamo che può andare dai 40 ai 60 euro all’ora di media, con picchi anche di 120 euro in casi eccezionali. Certo c’è da preventivare un piccolo investimento, ma se fatto bene, poi si può andare avanti alla grande anche da soli.