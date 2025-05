Annunciata la nuova espansione Scarlatto e Violetto del GCC Pokémon

Arriva la nuova espansione Scarlatto e Violetto – Rivali Predestinati del gioco di carte collezionabili Pokémon (GCC). A darne l’annuncio è la stessa compagnia The Pokémon Company International, che ha aggiunto che la nuova collezione sarà disponibile dal prossimo 30 maggio 2025, presso i rivenditori autorizzati in tutto il mondo. Scarlatto e Violetto - Rivali Predestinati vedrà il ritorno della famosa meccanica di gioco dei Pokémon degli Allenatori, ma con una marcia in più: includerà infatti il Team Rocket, il manipolo di furfanti più famoso del mondo dei Pokémon. I giocatori potranno scegliere se unire le forze con duo eroici come Armonio e Ho-Oh-ex o Camilla e Garchomp-ex, o se dedicarsi a furfanterie schierandosi con il Team Rocket e i suoi Pokémon, come Mewtwo-ex, agli ordini di Giovanni. Inoltre, potranno scoprire le illustrazioni caratteristiche delle nuove carte dei Pokémon degli Allenatori, che mostrano il legame speciale tra un Pokémon e il suo abile Allenatore, il cui nome è riportato su ciascuna carta.