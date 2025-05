La nuova espansione del GCC Pokémon sará divisa in due parti

Una novità per tutti gli appassionati di carte. The Pokémon Company International ha infatti annunciato che una nuova espansione divisa in due parti del popolarissimo Gioco di Carte Collezionabili Pokémon (GCC) sarà disponibile presso i rivenditori autorizzati in tutto il mondo a partire dal 18 luglio: si tratta di Scarlatto e Violetto - Luce Nera e Scarlatto e Violetto - Fuoco Bianco.

I giocatori potranno collezionare tutte le carte raffiguranti i 156 Pokémon originariamente scoperti nella regione di Unima, divise tra le espansioni Scarlatto e Violetto - Luce Nera e Scarlatto e Violetto - Fuoco Bianco. Inoltre, ciascun Pokémon di Unima comparirà sotto forma di carta in stile rara illustrazione o rara illustrazione speciale nei prodotti di entrambe le espansioni.

Scarlatto e Violetto - Luce Nera metterà in primo piano il Pokémon leggendario Zekrom, mentre Scarlatto e Violetto - Fuoco Bianco avrà come protagonista il Pokémon leggendario Reshiram. Ciascuna espansione comprenderà tre set paralleli olografici diversi, due dei quali presenteranno un motivo Poké Ball o Master Ball che brilla sulla carta con i colori dell’arcobaleno. Inoltre, alcune delle nuove carte presenteranno caratteristiche che non vedevamo dalla serie Nero e Bianco, tra cui un motivo olografico del passato e carte Energia base con il design originale della serie Nero e Bianco.