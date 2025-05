Il turismo enogastronomico è in crescita in Italia

“L’enogastronomia è sempre più un fattore identitario e attrattivo dell’industria turistica italiana: con una spesa per la tavola che si avvicina ai 400 milioni di euro, le eccellenze agroalimentari nostrane rappresentano un motore di crescita esponenziale per i flussi internazionali, nonché fonte di benefici tangibili per le economie locali". Sono le parole del Ministro del Turismo Daniela Santanchè di fronte ai numeri rilevati da ENIT a proposito del turismo enogastronomico. I dati riportato evidenziano un aumento del 176% nei soggiorni, 2,4 milioni di presenze e 395,5 milioni di euro di spesa internazionale, in aumento del +9% sul 2023. Risultati che ribadiscono l’assoluto valore di questo mercato, altamente strategico, in occasione della Giornata della Ristorazione 2025.