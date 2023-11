Viaggi, ecco 5 mete enogastronomiche da non perdere

Per chi cerca località interessanti dal punto di vista culinario, Tramundi, il primo marketplace italiano di viaggi di gruppo organizzati, ha selezionato 5 luoghi imperdibili: si va dalla Sicilia con le sue eccellenze, come il cioccolato di Modica, al Vietnam e all’India, mete esotiche con una cucina tutta da provare. Imperdibili anche il Messico, la cui gastronomia è patrimonio UNESCO, e il Marocco, le cui città rappresentano un incanto per i sensi