Le 15 cattedrali più "popolari" d’Italia, la classifica

Quali sono le cattedrali più popolari d’Italia? Musement, la piattaforma per prenotare esperienze di viaggio in tutto il mondo, ha realizzato una ricerca per scoprirlo. Sono state analizzate più di 300 cattedrali e concattedrali in tutto il paese, per poi stilare una classifica delle 15 chiese che hanno ricevuto il maggior numero di recensioni su Google