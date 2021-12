15/15 ©Getty

Da non perdere per chi visita Firenze durante questo periodo, è la mostra Jeff Koons. Shine, a cura di Arturo Galansino e Joachim Pissarro, e in programma proprio a Palazzo Strozzi fino al 30 gennaio 2022. Protagoniste indiscusse, in una cornice d’eccezione, sono le opere che raccontano oltre 40 anni di carriera del celebre artista americano dal Baccarat Crystal Set agli iconici giocattoli gonfiabili come Balloon Dog, fino alle reinterpretazioni di personaggi come Hulk. Chiave di lettura della mostra è il concetto di “shine”, di lucentezza.

La mostra Jeff Koons. Shine a Palazzo Strozzi