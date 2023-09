1/11 ©Ansa

“La danza non è solo un allenamento quotidiano, ma una maestra di vita, insegna che a piccoli passi si può raggiungere il proprio obiettivo". Così Roberto Bolle ha salutato i 2.300 allievi delle scuole di danza arrivati da tutta Italia per il grande Ballo in Bianco in piazza Duomo a Milano

