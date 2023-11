Dove andare con i bambini in Friuli Venezia Giulia, 7 posti a Grado

Grado è una meta inaspettata, sorprendente. Un luogo adatto ai percorsi spirituali, al relax così come alle escursioni immersi nella natura e sapori locali. Per i bambini un paradiso non solo d'estate, ma anche in questa stagione quando anche il mare si tinge di blu intenso. Ecco allora il nostro viaggio, con i più piccoli, a Grado.