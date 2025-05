Barbie cambia stile, al posto dei tacchi alti scarpe più confortevoli

Stop ai tacchi alti per Barbie. La bambola con l'iconica postura in punta di piedi ha fatto spazio a Barbie con scarpe piatte, più idonee ad affrontare diverse professioni. Si tratta di un fenomeno in salita: negli ultimi 4 anni e mezzo meno di una Barbie su 2 indossa tacchi alti. Questo è quanto è stato riportato da uno studio di Cylie Williams della Monash University di Frankston, in Australia, pubblicato sulla rivista Plos One. Da quando Barbie è stata introdotta nel 1959, la Mattel ha rilasciato molte versioni della bambola, volte a riflettere i cambiamenti della società in materia di occupazione, emancipazione e forma del corpo delle donne.