Barbie presenta la prima Barbie Fashionista non vedente

E' in vendita da oggi la prima Barbie Fashionista non vedente creata per consentire a un numero sempre maggiore di bambine e bambini di trovare una bambola che li rappresenti e per ispirarli tutti a raccontare più storie attraverso il gioco

Barbie ha collaborato con l'American Foundation for the Blind (AFB), un'organizzazione che si dedica alla creazione di un mondo con infinite possibilità per le persone affette da cecità e ipovisione, per assicurarsi che i dettagli della bambola Barbie non vedente, tra cui la forma del viso, i capi, gli accessori, il packaging della bambola e la comunicazione nell'e-commerce, rappresentino accuratamente le persone affette da cecità o ipovisione.

“È riconosciuto che Barbie è molto più di una semplice bambola; rappresenta l'espressione di sé e può creare un senso di appartenenza”, ha dichiarato Krista Berger, Senior Vice President di Barbie e Global Head of Dolls. “Siamo orgogliosi quindi di introdurre nella nostra linea Barbie Fashionistas la nuova bambola Barbie non vedente, rafforzando così il nostro impegno a creare prodotti che rappresentino l'appartenenza globale e l'inclusività nel mondo delle bambole”.

Fashionistas e nasce dalla collaborazione con l'American Foundation for the Blind, per garantire che il design della bambola rifletta accuratamente la comunità che rappresenta.

La Barbie non vedente entra quest’anno a far parte della linea globale di Barbie

Inoltre la bambola Barbie non vedente è dotata di articolazioni del gomito per garantire un uso confortevole del bastone.

La bambola è dotata di un bastone bianco e rosso con l’identificativa punta di gomma e include occhiali da sole eleganti e funzionali. Per alcune persone non vedenti o ipovedenti sensibili alla luce, le lenti forniscono infatti un'ulteriore protezione agli occhi.

I dettagli tecnici

Barbie ha condotto test con bambini non vedenti e ipovedenti per garantire che la bambola offrisse un'esperienza di gioco accessibile e soddisfacente per i bambini con cecità o ipovisione. Con la guida dell'AFB, Barbie ha progettato l'abbigliamento della bambola in modo da includere una camicetta rosa satinata con una gonna a balze testurizzata, per un riscontro tattile. Alcuni dettagli aggiuntivi come il gancio e l’anello di chiusura sul retro della camicetta e un elastico in vita della gonna, facilitano il cambio di abito.



Barbie ha collaborato con AFB per creare una confezione per la bambola che fosse accessibile, compreso il posizionamento e la scrittura di “Barbie” in braille sulla confezione.

“È stato un onore collaborare con Barbie allo sviluppo della bambola Barbie non vedente”, ha dichiarato Eric Bridges, CEO e Presidente dell'American Foundation for the Blind.” Promuovendo l’inclusività e la consapevolezza delle esperienze delle persone non vedenti e ipovedenti, il nostro obiettivo comune è quello di offrire opportunità illimitate per tutti, fino a ottenere un mondo di maggiore accessibilità e inclusione”.

È dimostrato che giocare con le bambole aiuta a sviluppare l'empatia e le capacità di elaborazione sociale dei bambini, alimentando le abilità sociali necessarie per eccellere nel loro futuro, immaginando di poter diventare qualsiasi cosa. In quanto linea di bambole più diversificata del marchio, la serie Barbie Fashionistas offre più di 175 look in una incredibile varietà di tonalità della pelle, colori degli occhi, colori e texture dei capelli, fisicità, disabilità e abbigliamento. Tra queste figurano bambole con vitiligine, bambole che utilizzano la sedia a rotelle o un arto protesico, una bambola con apparecchi acustici e una bambola senza capelli. Le nuove bambole Fashionistas del 2024 mirano a portare avanti l'obiettivo costante di Barbie di riflettere una visione multidimensionale della bellezza e della moda, permettendo a un numero sempre maggiore di bambini di vedere il loro mondo riflesso attraverso il gioco.