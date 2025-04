Barbie, arriva la bambola con le sembianze di LeBron James

Le parole della Vicepresidente di Barbie

La bambola è stata definita dalla vicepresidente di Mattel Krista Berger come “una nuova interpretazione che si discosta dalla visione di Ken come il fidanzato perfetto di Barbie”. L’obiettivo infatti è celebrare LeBron James come icona di riferimento culturale per poter dare un buon esempio alle generazioni future, consacrando così il modello come il primo “Kenbassador”, un testimonial ufficiale del marchio. In passato, Barbie aveva onorato leggende nel mondo dello sport come Serena Williams, Naomi Osaka e Megan Rapinoe: James sarebbe il primo atleta maschile a seguire questa scia.