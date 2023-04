Power Yoga, i benefici della disciplina che lavora su corpo e mente

Mantenersi in forma, sviluppare flessibilità, migliorare il controllo del respiro e del corpo, ridurre lo stress e sprigionare energia e forza vitale dall’interno all’esterno. Sono questi gli obiettivi del Power Yoga, oggi sempre più amato e apprezzato in tutto il mondo, con una grande schiera di appassionati, tra cui anche molti personaggi noti, da Alessia Marcuzzi, a Elisabetta Canalis, da Elena Santarelli a Sarah Felberbaum, fino a star del calibro di Jennifer Aniston. Una passione raccontata anche sui profili social, con foto e video delle fasi più dure dell’allenamento, step dopo step, fino al raggiungimento dei traguardi più difficili: il pieno controllo del proprio corpo attraverso posizioni che vanno contro la forza di gravità.

La concentrazione e la continuità richiesti dal Power Yoga aiutano a ottenere nel tempo un fisico scolpito, rendendo i muscoli lunghi e definiti e aumentando la forza fisica, attraverso un lavoro che nutre corpo e anima. Dietro questa disciplina c’è rigore e costanza, si procede a piccoli passi per raggiungere la piena consapevolezza del proprio corpo facendo diventare semplice anche stare a testa in giù sui gomiti in perfetto equilibrio.

Al centro del Power Yoga c’è una filosofia che fonda sull’energia tutto il suo impianto, come spiega a Sky TG24 Max Grossi, maestro della scuola EgoYoga di Roma, che dopo l’incontro nel 2000 con il grande Maestro Mark Blanchard, guru delle star di Hollywood e fondatore del Power Yoga secondo il metodo “progressive”, ha ottenuto la certificazione per l’abilitazione all’insegnamento e ha portato in Italia queste tecniche che insegna da 30 anni.

Che cosa si intende per Power Yoga?

Abbiamo riportato in Italia il Power Yoga tra il 2000 e il 2001, puntando sulla vera filosofia di questa disciplina, nella completezza della tradizione millenaria dell’Hatha Yoga con tutta la sua potenzialità psicofisica e spirituale, che si può raggiungere praticando il mondo delle Asana e il mondo degli esercizi respiratori del Pranayama. La parte fisica dello Yoga è stata a lungo sconosciuta a noi occidentali, specialmente in Italia. Noi abbiamo voluto far conoscere cosa è davvero lo Yoga, per questo lo abbiamo portato per primi nel mondo dello sport e nel settore del fitness e nelle fiere più importanti a livello mondiale, per farlo conoscere come forma preparatoria atletica proprio perché, per noi occidentali, questo tipo di lavoro è molto appagante. Finora abbiamo pensato che lo Yoga riguardasse solo la parte meditativa, dove sei seduto statico e preghi e respiri, in realtà quello è un momento della pratica, un punto di arrivo, l’effetto che dovresti raccogliere grazie alla pratica fisica precedente.

Da chi può essere praticato, quali sono i benefici e le eventuali controindicazioni?



Come lavoro fisico dovrebbe essere il preferito di ognuno di noi perché ci riporta alle origini per capire che vuol dire la pura vitalità ma soprattutto quale dovrebbe essere la pura forza psicofisica, quindi lavorare sul corpo in modo completo, rispettando le sue leggi, le sue qualità motorie, lavorando sulla totalità dell’essere. Si lavora con il corpo come strumento, con il respiro come mezzo, per potersi ripulire da tutti gli stress quotidiani e dare quella forza vitale in più per potersi approcciare meglio alla quotidianità.

Che risultati si possono ottenere?

Il Power Yoga è un lavoro di energia progressiva, attraverso sequenze di esercizi motori che si ripetono costantemente e aumentano di intensità, il corpo si adatta allo stimolo e la mente accetta l’attività. Il respiro diventa il mezzo principale per portare l’esercizio fisico a diventare sempre più intenso ma senza fatica. Così si sprigiona energia dall’interno verso l’esterno e si porta il corpo a raggiungere la sua massima vitalità nello spazio, nel movimento. In questo modo si raggiunge il cosiddetto momento sedante che porta poi alla meditazione. Quindi il lavoro fisico iniziale profondo viene svolto unicamente per calmare la mente e ritrovare la purezza emozionale. A livello fisico il tono muscolare, la vitalità muscolare, l’armonia e la raffinatezza del corpo che ti dà la pratica del Power Yoga, non te li dà sicuramente un altro allenamento con pesi e macchine. Nell’esercizio ginnico, andando in palestra, noi consumiamo energia, nello Yoga invece si lavora per accumularla.