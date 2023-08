1/9 ©IPA/Fotogramma

Uno studio condotto dall'Università di Saragozza in Spagna, guidato dal ricercatore Ruben Lopez-Bueno, ha stabilito qual è la combinazione ottimale di attività fisica aerobica moderata, attività fisica aerobica vigorosa e attività di rafforzamento muscolare (MSA) per ridurre il rischio di mortalità per tutte le cause

Allenamento in sala pesi, i benefini per over 40