Abbreviato comunemente in BPA, si tratta di una sostanza chimica usata prevalentemente in associazione con altre sostanze per produrre alcune plastiche e resine di uso comune. Secondo l’Efsa, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, l’esposizione tramite gli alimenti può avere effetti nocivi sul sistema immunitario. Viene usata anche sotto forma di resina epossidica e nelle carte termiche come sviluppatore di colore