Nella passata di pomodoro – oltre al pomodoro stesso – è ammessa l’aggiunta di sale, “spezie, erbe, piante aromatiche e relativi estratti” e di acido citrico, quest'ultimo serve per evitare lo sviluppo della tossina botulinica. Per evitare questo rischio, il ph del prodotto finale non deve superare i 4,5. Inoltre “la presenza di bucce e di semi non deve superare il limite del 4% in peso del prodotto finito”