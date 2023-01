3/8 ©Ansa

Si tratta solo dell’ultimo caso di etichettatura in ambito alimentare che divide i componenti dell’Unione europea. Ancora in corso per esempio è il dibattito sul Nutriscore, noto in Italia anche come 'etichetta a semaforo': assegna ai cibi un punteggio dalla A alla E, dove A indica una la migliore qualità nutrizionale ed E la peggiore. Per farlo tiene conto di alcuni ingredienti inseriti nel prodotto stesso come sale, zucchero, grassi, proteine

Nutriscore: cos'è l'etichetta a semaforo e perché non piace all'Italia