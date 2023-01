7/12 ©IPA/Fotogramma

I CARBOIDARTI A CENA FANNO INGRASSARE/2 - L’idea che sia meglio non mangiare carboidrati a cena, spiega l’Iss, nasce “dall'errata convinzione che se assunti prima di andare a dormire e in assenza di grosse attività fisiche, aumentino le probabilità di essere trasformati in grasso. È bene sottolineare che il consumo energetico durante il sonno non è poi così diverso da quello di un’attività mattiniera sedentaria, come lo stare seduti ad una scrivania davanti a un computer”

