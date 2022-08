Il sistema di etichettatura a semaforo, già in uso in Francia, fa il suo ingresso in campagna elettorale. Ecco perché è criticato nel nostro Paese e quali sono le alternative

Anche il tema dell'alimentazione e dell'industria agro-alimentare irrompe in campagna elettorale. È Giorgia Meloni a scagliarsi contro il Nutriscore, il sistema di etichettatura, già in uso in Francia e ora al vaglio della Commissione Europea. Il Nutriscore assegna colori e lettere di riferimento in base alla salubrità degli alimenti, ovvero al livello di zuccheri, grassi e sale contenuti in 100 grammi di prodotto. Si va dal verde per gli alimenti sani, al rosso per quelli da mettere al bando; dalla lettera A, per i prodotti più salutari, alla lettera E per quelli nocivi.

In Francia

Un sistema che non piace all'Italia, ma che sembra convinvere molto di più i nostri vicini d'Oltralpe "Fratelli d'Italia vuole tutelare i nostri prodotti del Made in Italy, impedendo che vengano introdotti sistemi di classificazione come il Nutriscore, discriminatori e penalizzanti del nostro agro-alimentare e contrastando le frodi e la concorrenza sleale come quella dell'Italian sounding, che ci ruba decine di miliardi di euro ogni anno".