Mentre il centrodestra lavora sulle liste, scoppia la polemica nel partito di Silvio Berlusconi dopo le indiscrezioni sullo spostamento della presidente del Senato dai collegi uninominali in Veneto a quelli in Basilicata. I vertici lucani non gradiscono e quelli veneti non capiscono. Tajani: "Domani chiudiamo la partita". Intanto scontro a distanza Letta-Meloni. "I patrioti difendono sempre l'Italia, la sinistra va in giro a screditare la nazione per difendere il proprio tornaconto", dice la Leader di Fdi. Il segretario dem: "Dal blocco navale al Pnrr da rinegoziare, lei fa proposte folli", Letta avrebbe chiesto a Enzo Amendola, sottosegretario agli Affari europei, di correre come capolista in Basilicata alla Camera per la lista Italia democratica e progressista. Maria Elena Boschi capolista in Calabria per il Terzo Polo. Rinuncia alla sua candidatura Raffaele La Regina, ex capolista del Partito democratico in Basilicata, dopo le delle polemiche legate ai suoi tweet contro lo Stato di Israele. Intanto Elisabetta Casellati viene dirottata dal Veneto e candidata in Basilicata: scoppia la bufera in Forza Italia.

Nessun passo sul confronto a due con Giorgia Meloni: per Enrico Letta è l'unico confronto elettorale possibile anche perché, a dispetto di una "pessima legge elettorale voluta da Matteo Renzi, quello che si delinea è uno schema bipolare" nel quale i due partiti con più consenso risultano essere proprio Pd e Fratelli d'Italia. Nessuna possibilità di un confronto fra il segretario dem e Carlo Calenda, sottolineano dal Nazareno, "rischia di essere una replica estiva del Marchese del Grillo" Il duello solo tra i leader di Pd e FdI fa infuriare gli altri partiti. Porta a Porta conferma la data del 22 settembre e assicura che tutti i leader sono stati invitati a partecipare, da Matteo Salvini a Giuseppe Conte, Silvio Berlusconi, Luigi Di Maio e Carlo Calenda.