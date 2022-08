Ultime ore per presentare le liste in vita della tornata elettorale del 25 settembre: si chiude stasera alle 20. Il termine ultimo per presentare le candidature è stasera alle 20. Dal centrodestra è arrivata una nota con una serie di candidature, big scelti da Giorgia Meloni: tra questi ex di Forza Italia e Lega, oltre a Giulio Terzi di Sant'Agata e Giulio Tremonti. Giuseppe Conte ha ventilato una apertura ai dem: "Governare con loro in futuro? Ci può stare". Poi ha fatto marcia indietro: "Mie parole travisate"