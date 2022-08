9/10 ©Ansa

BASILICATA - Il centrodestra, non senza polemiche, ha lanciato il nome della presidente del Senato, Elisabetta Casellati (in foto), che se la vedrà con Ignazio Petrone, di Articolo 1. Per il proporzionale alla Camera c’è Di Maio, mentre il Pd ha virato su Enzo Amendola. Matteo Salvini sarà candidato come capolista della Lega in Senato