Continuano a delinearsi le liste in vista delle elezioni Politiche del 25 settembre. Rush finale anche per il centrodestra, che ha iniziato a togliere qualche velo sui suoi nomi. Nelle scorse ore, Giulio Tremonti ha fatto sapere che correrà con Fratelli d’Italia, mentre Claudio Lotito ha scelto Forza Italia. Oggi, comunque, tutto diventerà ufficiale: i nomi dei candidati devono essere presentati entro le 20.

Giulio Tremonti corre con FdI Giulio Tremonti, dopo la lunga avventura con Forza Italia e poi con la Lega, ha quindi scelto Giorgia Meloni. È con lei e con il suo partito che l'ex ministro dell'Economia si rimetterà in gioco alle prossime elezioni. "Sì, mi candido. Lunedì sarà tutto pubblico", ha annunciato ieri a Lucia Annunziata su Rai3. Secondo alcune fonti, per lui potrebbe delinearsi o un ritorno al ministero di via XX Settembre - sarebbe la quinta volta, 4 tutte con Berlusconi premier - o un debutto a Palazzo Chigi come presidente del Consiglio.

Claudio Lotito tra i nomi di FI Entra in scena anche Claudio Lotito: il presidente della Lazio sarà nelle liste di Forza Italia. Dopo il ricorso presentato sulla mancata elezione del 2018, sarà candidato all'uninominale in Molise, al Senato. Nella stessa regione - non senza qualche malumore degli esponenti locali - si candida Lorenzo Cesa, il segretario dell'Udc in pista alla Camera. Ma i giochi non sono ancora fatti. A parte i centristi di “Noi moderati”, che hanno annunciato di aver completato il lavoro, gli altri partiti della coalizione stanno ancora decidendo. Anche Fratelli d’Italia, dopo Tremonti, deve svelare le altre carte: come l'ex pm Carlo Nordio e l'ex ministro Giulio Terzi Sant'Agata.

Le tensioni dentro Forza Italia Sembra in ritardo sulla definizione delle liste Forza Italia. Il partito risente dell'effetto domino innescato da rivalità interne tra big - in primis quella tra la presidente del Senato Elisabetta Casellati e la capogruppo Anna Maria Bernini per un collegio conteso -, scelte imposte dall'alto e conseguente delusione e rabbia degli azzurri locali. "Ora non è tempo di fare nomi di possibili ministri e non serve rinchiudersi nei recinti di partito", ha ammonito Silvio Berlusconi sui social. Ma nel partito veleni e risentimenti sono conclamati ed è ormai "tutti contro tutti". Si sono creati fronti, come quello pro Casellati che punta il dito contro la “rivale” bolognese Bernini, considerata l’origine di tutto. La sua richiesta - che alcuni definiscono pretesa - del collegio di Padova avrebbe innescato la miccia. Padova, infatti, sarebbe stato naturale terreno della seconda carica dello Stato, in quanto veneta. Casellati è stata quindi dirottata in Basilicata, a scapito dei forzisti regionali come il sottosegretario Giuseppe Moles, ora destinati all'esclusione.