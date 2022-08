Elezioni, Berlusconi: "Forza Italia partito europeista e anti populista"

L'ex presidente del Consiglio intervistato dal Foglio: "Da noi grande destra democratica e non estrema come altrove". E sulla Russia: "Colpevole della guerra, partner inaffidabile per l'occidente"

Intervistato oggi sul Foglio, Silvio Berlusconi, numero uno di Forza Italia, ribadisce che "il sovranismo è una bufala da mettere da parte, un'idea stupida e stupidi sono quelli che ci credono". Concetti che l'ex presidente del Consiglio, come ricorda il direttore del quotidiano Claudio Cerasa, disse già nel 2019 (GLI AGGIORNAMENTI LIVE SULLA CAMPAGNA ELETTORALE).

"Centrodestra garanzia di vocazione democratica"

Il leader azzurro afferma che il centrodestra "non ha nulla a che vedere con le componenti di estrema destra che esistono in altri Paesi, mentre in Italia sono fortunatamente ininfluenti perché esiste una grande destra democratica. La nostra presenza - lo ripeto - è garanzia della vocazione democratica, europeista e atlantica della coalizione. Se così non fosse non potremmo farne parte".