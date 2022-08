Guerra Ucraina Russia, le ultime news del 19 agosto sulla crisi. LIVE

Ucraina, da inizio guerra danneggiate 215 scuole a Kiev

06:30 - Nella regione di Kiev 215 istituzioni educative sono state danneggiate a causa dell'aggressione russa; inoltre cinque scuole e sei asili sono stati completamente distrutti. Lo ha detto - come riporta Ukrinform - Oleksiy Kuleba, capo dell'amministrazione militare regionale di Kiev, durante la Conferenza internazionale pedagogica scientifica "Education, Educators - Invincible in War". Secondo Kuleba sono attualmente in corso lavori di riparazione in oltre il 70% delle strutture danneggiate e il resto è in fase di ispezione tecnica. Dal primo settembre sono 225.665 gli studenti - ha detto il funzionario - che riprenderanno le lezioni nella regione di Kiev.