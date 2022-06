1/10 ©Ansa

Nel conflitto in Ucraina, i russi non usano solo armi convenzionali. Per conquistare Severodonetsk e per distruggere obiettivi militari in altre zone del Paese, utilizzano anche armi psicologiche nella guerra per controllare l'Est del Paese

