Ucraina, l’appello di Guterres: “L’invasione russa deve finire”

Il segretario generale dell'Onu scrive che "servono azioni immediate" in attesa che il conflitto termini. Intanto il presidente ucraino dice che "si decide il destino del Donbass in quella che è la battaglia più difficile di questa guerra" e aggiunge che da parte della Russia "non c'è volontà di diplomazia"

"L'invasione russa dell'Ucraina deve finire. Ma finché ciò non accadrà, abbiamo bisogno di azioni immediate", ha scritto in un tweet il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres. Sono due i punti necessari, secondo il numero uno delle Nazioni Unite: "Dobbiamo portare stabilità ai mercati alimentari ed energetici globali. E abbiamo bisogno di rendere immediatamente disponibili risorse per aiutare i Paesi e le comunità più povere" (GUERRA IN UCRAINA: LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI LIVE - I VIDEO DEGLI INVIATI).

Zelensky: a Severodonetsk si decide il destino del Donbass leggi anche Ucraina, Zelensky annuncia: "Stop vendita gas e carbone all'estero" Intanto il presidente ucraino Volodymir Zelensky, in un discorso nella serata di mercoledì 8 giugno, ha detto che “Severodonetsk rimane l'epicentro dello scontro nel Donbass. Difendiamo le nostre posizioni e infliggiamo perdite significative al nemico. Questa è una battaglia molto feroce, molto difficile. Probabilmente una delle più difficili di questa guerra. Sono grato a tutti coloro che ci difendono in questa direzione. Per molti aspetti, il destino del Donbass viene deciso lì”.

Zelensky: non c'è volontà di diplomazia da Russia vedi anche Guerra Ucraina, Ankara: possibile ripresa negoziati. Ma Kiev smentisce In giornata, Zelensky ha parlato anche durante il vertice del Ceo di Yale. "Non vediamo il desiderio della Federazione Russa di sedersi al tavolo dei negoziati e di risolvere diplomaticamente questa guerra senza omicidi e torture. Come mai? Perché sta ancora sentendo il potere. Come indebolirlo? Il mondo intero deve farlo. Li indeboliamo molto semplicemente: indeboliamo il loro esercito combattendolo sulla nostra terra". Allo stesso tempo, il leader ucraino si aspetta una forte politica sanzionatoria contro la Russia. Secondo lui, c'è già la decisione di disconnettere alcune banche russe da SWIFT, ma è necessario disconnettere immediatamente l'intero sistema bancario russo e analizzare se queste sanzioni funzionano. Allo stesso tempo il presidente ucraino ha sottolineato che per fermare l'aggressione russa, è necessario rafforzare l'Ucraina. "Un'Ucraina forte , in particolare, è un paese unito all'Ue, a ciascun paese dell'Ue, unito ai valori e alle posizioni di Stati Uniti, Canada, Australia, nonché con i paesi dell'Africa continente e Asia. Vogliamo uscirne, vogliamo porre fine alla guerra, ma non a costo della nostra indipendenza", ha assicurato il presidente.