Guerra Ucraina, ad Ankara annunciata possibile ripresa dei negoziati

Il negoziato tra Russia e Ucraina potrebbe riprendere in modo da arrivare al cessate il fuoco. Lo ha fatto sapere il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu, come riporta l'agenzia stampa turca Anadolu, durante una conferenza stampa congiunta ad Ankara con l'omologo russo Serghei Lavrov. Quest'ultimo ha dichiarato che sul possibile incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e quello ucraino Volodymyr Zelensky il team di negoziatori deve riprendere il processo dei colloqui e che la palla è nel campo di Kiev. (GUERRA IN UCRAINA. LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - IL RACCONTO DEGLI INVIATI )

Lavrov: "Crisi alimentare non riguarda la guerra"

vedi anche

Accordo tra Russia, Ucraina e Turchia sul grano: corridoio da Odessa

"La crisi alimentare non ha origine da questa guerra". Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov durante la conferenza. "La federazione russa non ha creato alcun ostacolo per il passaggio" ha aggiunto Lavrov a proposito delle navi con prodotti agricoli bloccate nei porti ucraini. Il ministro russo sostiene che solo l'Occidente vede questa situazione come una "catastrofe". "In realtà, ha spiegato Lavrov, è bloccato "solo meno dell'1% della produzione mondiale di grano e di altri cereali. Il ministro ha assicurato che Mosca è pronta "a lavorare per mettere in sicurezza l'uscita delle navi dai porti dell'Ucraina, siamo pronti a collaborare con i nostri omologhi turchi su questo". Secondo Ankara, l'Ucraina è pronta a garantire il passaggio delle navi nelle acque minate.