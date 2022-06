Accordo tra Russia, Ucraina e Turchia sul grano: corridoio da Odessa

Intanto, emerge che il ministro della Difesa turco Hulusi Akar ha discusso con l'omologo ucraino Oleksii Reznikov proprio riguardo a come creare corridoi sicuri per le navi commerciali ferme nei porti ucraini. Lo fa sapere la Tv di Stato turca Trt secondo cui, durante il colloquio telefonico, è stato anche discusso di come portare in Turchia aerei A400M fermi in Ucraina. Inoltre, il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov è atteso mercoledì ad Ankara, per discutere con le autorità turche dei corridoi per il trasporto di prodotti agricoli.

Coldiretti: corridoio grano per salvare 53 Paesi

Sull'accordo è intervenuta anche la Coldiretti. Secondo l'organizzazione, l'apertura di un corridoio per far uscire le navi cariche di grano da Odessa è importante per salvare dalla carestia quei 53 Paesi dove la popolazione spende almeno il 60% del proprio reddito per l'alimentazione e risentono quindi in maniera devastante dall'aumento dei prezzi dei cereali causato dalla guerra, ma anche per ridurre l'inflazione in quelli ricchi. Con il via libera alla partenza delle navi cargo, sottolinea la Coldiretti, si libera lo spazio nei magazzini per accogliere i nuovi raccolti di grano in arrivo tra poche settimane per un quantitativo di stimato di 19,4 milioni di tonnellate, circa il 40% in meno rispetto ai 33 milioni di tonnellate previsti per questa stagione, che collocano comunque l'Ucraina al sesto posto tra gli esportatori mondiali di grano.