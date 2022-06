Grano tenero, aumenti del 120% in sette mesi

Un rincaro che "non ha eguali" negli ultimi cinquant’anni, spiega il presidente di Federalimentari Ivano Vacondio, e che sta mettendo a rischio la tenuta del comparto ascolta articolo Condividi

“Il grano è aumentato del 120%”, ci racconta Ivano Vacondio presidente di Federalimentari. “Una volta il migliore, quello più proteico, si pagava circa 220 euro la tonnellata, adesso costa 450-460 euro la tonnellata”, spiega. Un aumento che "non ha eguali" negli ultimi cinquant’anni, continua ancora Vacondio e che sta mettendo a rischio la tenuta del comparto. L'Italia importa il 60% del grano tenero di cui necessita. Il 4% arriva dall'Ucraina, il 15% dalla Russia. Quantitativi importanti ma non decisivi per il nostro fabbisogno. Ma allora, qual è il problema dell'approvvigionamento del grano sempre più introvabile e sempre più costoso?

Europa a rischio per la catena della logistica in crisi approfondimento Guerra Ucraina, crisi del grano: le rotte e i Paesi più esposti “L’Ungheria per un mese e mezzo ha fatto ritenzione”, spiega Vacondio, “poi l’ha fatto la Serbia, ora l’India che è un Paese importante per quel che riguarda l’export. Questo Paese ha bloccato 10 milioni di tonnellate di grano tenero. Quindi noi in Europa, che siamo autosufficienti, anzi, grazie alla Francia siamo il quarto o quinto esportatore al mondo di grano tenero, corriamo rischi di approvvigionamento anche e soprattutto per la catena della logistica che è in crisi e andrà sempre più in crisi”.

L'aumento del costo dell'energia mette a rischio il comparto dei molini approfondimento Guerra Ucraina, raddoppia il prezzo della farina di grano tenero Per chi ogni giorno ha a che fare con l’import di grano tenero e l’export di farina, i conti si fanno in fretta. I punti di criticità sono tre: il costo del grano anzitutto e la sua reperibilità, poi il trasporto con i costi della logistica triplicati ed infine l'energia. I molini industriali sono aziende energivore e per loro l'aumento del costo dell'energia è un problema che può determinare la loro sopravvivenza.