Guerra Ucraina Russia, le news di oggi 8 giugno sulla crisi. DIRETTA

La creazione di corridoi per sbloccare l'esportazione di grano dall'Ucraina e disinnescare così una crisi alimentare mondiale potrebbe essere definita nell'incontro di oggi in Turchia tra Lavrov e il ministro degli Esteri turco Cavusoglu: nodo chiave per l'accordo resta lo sminamento delle acque del Mar Nero. Il presidente Volodymyr Zelensky ha annunciato che l'Ucraina sospenderà tutte le esportazioni di gas e carbone, in vista di quello che secondo lui sarà "l'inverno più difficile di tutti a causa della guerra". "Non venderemo i nostri gas e carbone all'estero - ha detto Zelensky nel suo ultimo video-messaggio. Draghi sarà stasera a Parigi da Macron. L'ex presidente russo Medvedev attacca intanto gli occidentali, definendoli "bastardi" che devono "sparire". Fuggito dalla Russia il capo rabbino di Mosca: non ha voluto appoggiare la guerra. Le aree residenziali di Severodonetsk sono sotto il controllo russo. Seicento civili torturati a Kherson, denuncia Kiev. Zelensky annuncia un 'Libro dei carnefici' che documenterà i crimini di guerra russi. Mariupol è sull'orlo di un'epidemia di colera, secondo le autorità locali. Circa mille soldati arresisi in città sono stati trasferiti in Russia per essere interrogati, secondo i media di Mosca. Sono oltre 31.000 i militari russi morti in Ucraina dall'inizio dell'invasione.