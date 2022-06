Presidente Parlamento ucraino a Sky TG24: Draghi venga a Kiev

“È molto importante venire a vedere cosa succede in Ucraina", sottolinea il presidente del Parlamento ucraino - la Rada - Ruslan Stefanchuk, intervistato da Sky TG24. E sui possibili colloqui diretti tra Putin e Zelensky spiega: "Ci sono alcuni temi non negoziabili, come la sovranità territoriale". E aggiunge che "un'altra Irpin" può rendere il negoziato "molto stretto" ascolta articolo Condividi

"È molto importante venire a vedere cosa succede in Ucraina, si perde ogni dubbio, ogni esitazione. Rinnovo il mio invito al presidente del Parlamento italiano e al primo ministro". L'invito al premier Mario Draghi arriva dal presidente del Parlamento ucraino - la Rada - Ruslan Stefanchuk, intervistato da Sky TG24. Il suo auspicio è che i politici degli altri Paesi vadano "a visitare l'Ucraina, e posso garantire loro che saremo in grado di dargli il migliore e più caldo benvenuto e potranno magari fare un discorso al nostro Parlamento". E sui possibili colloqui diretti tra Putin e Zelensky spiega: "Ci sono alcuni temi non negoziabili, come la sovranità territoriale". E aggiunge che "un'altra Irpin" può rendere il negoziato "molto stretto" (GUERRA IN UCRAINA. LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - IL RACCONTO DEGLI INVIATI).

Lamorgese: con morti Falcone e Borsellino, scatto della società civile approfondimento Salvini: "Dopo le polemiche sul viaggio a Mosca non ho sentito Draghi" A distanza di trent'anni dalle stragi di Capaci e via d'Amelio, Lamorgese torna sul tema della lotta a Cosa Nostra: "Le morti di Falcone e Borsellino sono state il peggior investimento della mafia. Lì c’è stato uno scatto della società civile. La produzione normativa in questi anni è stata consistente. Ora è stato inserito un sistema di controllo con i comuni per monitorare e seguire eventuali contatti, anche occasionali, con la malavita organizzata".

Stefanchuk: integrità territoriale non negoziabile approfondimento Guerra Ucraina, Ankara: possibile ripresa negoziati. Ma Kiev smentisce “Bisogna capire che un’altra Irpin, un’altra Borodianka, un’altra Mariupol, possono rendere lo spazio per i negoziati molto stretto”, sottolinea Ruslan Stefanchuk nell'intervista: “Vorrei che tutti capissero che in ogni situazione c’è una via d’uscita diplomatica per risolvere i problemi. Il presidente Zelensky ha detto più volte che è pronto a condurre colloqui diretti con Putin, tuttavia noi siamo pienamente consapevoli che ciò che va definito è l’obiettivo del dialogo, cosa può essere discusso. Ci sono tre questioni, quella della sovranità nazionale, quella dell’integrità territoriale e quella dell’indipendenza dell’ucraina. Questi – ha sottolineato - sono i temi non negoziabili. Quando non è solo il negoziato in sé, ma anche il suo risultato ad essere fondamentale. Noi abbiamo a cuore la vita dei nostri cittadini e dei nostri soldati, ma ci sono cose che non potremo mai negoziare”.