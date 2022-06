Guerra Ucraina, rabbino capo di Mosca fuggito in Ungheria

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo

Le pressioni esercitate dalle autorità russe perché sostenesse l'invasione dell'Ucraina erano diventate insostenibili. Per questo il rabbino capo di Mosca, Pinchas Goldschmidt, è fuggito dalla Russia. Lo ha reso noto la nuora, la giornalista newyorkese Avital Chizhik-Goldschmidt, moglie di uno dei figli del rabbino. L'esponente religioso sarebbe stato "messo sotto pressione dalle autorità" per sostenere l'invasione russa dell'Ucraina (GUERRA IN UCRAINA. LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - IL RACCONTO DEGLI INVIATI).