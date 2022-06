Guerra Ucraina Russia, le news di oggi 7 giugno sulla crisi. DIRETTA

New York Times, "soldati usano traduttore Google per nuove armi Usa"

Le armi inviate dalla Nato e dagli Stati Uniti raggiungono l'Ucraina più velocemente dell'addestramento ai militari per usarle. In mancanza della formazione necessaria, i soldati ucraini ricorrono al traduttore di Google per decifrarne le istruzioni all'utilizzo. Lo riporta il New York Times, sottolineando come l'addestramento dei soldati nell'usare le nuove tecnologie sta diventando un crescente e significativo ostacolo.