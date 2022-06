5/11 ©Ansa

Alcuni dei nomi citati hanno reagito via social, come il reporter Maurizio Vezzosi che definisce quanto emerso come un "goffo tentativo di delegittimazione a ogni costo", mentre l'economista Alberto Fazolo su Facebook afferma di provare "compassione per i servizi d'intelligence costretti a fare certe cialtronate"

