Sono entrate ufficialmente in vigore, con la pubblicazione in Gazzetta europea, le misure contenute nel sesto pacchetto di sanzioni dell'Ue contro la Russia per la guerra in Ucraina. Fra i provvedimenti l'embargo al petrolio con deroghe per il greggio in arrivo via oleodotti, l'esclusione dal sistema Swift di 4 ulteriori banche russe, la sospensione delle trasmissioni in Ue per tre tv statali russe e l’introduzione nella lista di altre 65 personalità, fra cui la presunta compagna di Vladimir Putin, Alina Kabaeva

