Guerra Ucraina Russia, le news di oggi 5 giugno sulla crisi. DIRETTA

Al via oggi una esercitazione militare internazionale nel Mar Baltico dei 14 Paesi membri della Nato, insieme a Svezia e Finlandia. "Le schiacciamo come noci", ha detto ieri il presidente russo Vladimir Putin riferendosi alle nuove armi promesse dagli Usa a Kiev, mentre ovunque in Ucraina si susseguono gli attacchi. Kiev accusa i russi di avere deportato circa 13 mila persone da Severodonetsk. Zelensky: “Colpite dai russi 113 chiese, lanciati 2.503 missili”. L'ambasciata russa a Roma denuncia una "crescente" campagna russofoba mirata a discriminare i cittadini russi residenti in Italia e ad alimentare "sentimenti anti-russi" tra la popolazione. Ed è scontro con il ministro Luigi Di Maio che dice basta "alla mistificazione della realtà e alle provocazioni" e difende il "lavoro egregio" della stampa italiana "mentre in Russia è vietato parlare di guerra". Salvini rinuncia al viaggio a Mosca: "Preso atto delle reazioni scomposte dei colleghi di governo, mi sono confrontato con i vertici della Lega e abbiamo convenuto di imboccare altre strade".

Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24​: