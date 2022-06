Ucraina, la questione dei collaborazionisti filorussi

Cittadini ucraini che aiutano i russi, forniscono informazioni su dove sono dispiegate le truppe, e sulla esatta collocazione degli obiettivi da bombardare. Viktor Lytovchenko, uno dei difensori di Bucha, è disposto a parlarne: "Sì, i collaborazionisti a Bucha ci sono stati ed erano diversi, noi li abbiamo cercati, fermati e consegnati alla polizia" ascolta articolo Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo. Una delle cose di cui è più difficile parlare, in questa guerra in Ucraina, è la questione dei collaborazionisti. I cittadini ucraini che aiutano i russi, forniscono informazioni su dove sono dispiegate le truppe, e sulla esatta collocazione degli obiettivi da bombardare. In un momento di grande unità nazionale davanti all’invasione russa è evidente che ammettere il tradimento di una parte della popolazione è un tema scottante. Eppure è evidente come ce ne siano ovunque, e soprattutto come ce ne siano stati all'inizio dell'invasione. Quando i russi bombardavano dal cielo anche la capitale e attaccavano da tutti i lati. (GUERRA IN UCRAINA. LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - IL RACCONTO DEGLI INVIATI)

Immagini da Bucha

I collaborazionisti a Bucha vedi anche Armi all’Ucraina, quali sono le posizioni dei partiti Tra le poche persone che troviamo disposte a parlarcene c'è, Viktor Lytovchenko, uno dei difensori di Bucha, un ex militare che dal 24 febbraio ha combattuto contro i russi per le strade della cittadina teatro di tante violenze sui civili. E che ammette la dimensione del fenomeno: "Sì, i collaborazionisti a Bucha ci sono stati ed erano diversi, noi li abbiamo cercati, fermati e consegnati alla polizia. Ce ne sono altri che sono scappati o che si stanno ancora nascondendo. Avevano informazioni dall’interno, certo, anche questo palazzo dove era la nostra base è stato indicato dai collaborazionisti. Che hanno mostrato loro che qui c’era il quartier generale della guardia territoriale. E i russi sono arrivati qui a Bucha già sapendo quello che dovevano cercare".

La città di Bucha colpita dalle bombe

"Sono ovunque, dovrebbero essere processati" leggi anche Navi russe cariche di grano rubato in Ucraina dirette in Africa Al di là di quello che Viktor può raccontarci, non tutto evidentemente, è verosimile che alcuni, o molti, dei civili uccisi a Bucha potessero essere dei collaborazionisti filorussi. In fin dei conti, dal punto di vista ucraino si tratta di traditori, e il loro destino, in guerra, è abbastanza segnato. E Viktor ci fa capire quanto disprezzo suscitino in chi sta difendendo il paese: "I collaborazionisti possono essere ovunque, in ogni regione del paese. Sono dappertutto. Sono persone che vendono il proprio paese. Pronti a vendersi per soldi, per qualche benefit. Penso che dovrebbero essere tutti imprigionati e processati".

I resti dei bombardamenti

Informazioni precise dall'inizio della guerra leggi anche Guerra Ucraina, Zelensky visita zone sott'attacco: "Fiducia e forza" Lungo tutto il corso di questa guerra abbiamo visto i russi avere informazioni molto precise sugli obiettivi da colpire, in particolare con i missili a lungo raggio o con i bombardamenti aerei. Tanto che molti obiettivi civili come alcuni palazzi di Kiev, l’università di Kharkiv o lo stadio di Chernihiv sono stati colpiti per la vicinanza con installazioni militari. I russi, insomma, sapevano benissimo dove colpire, e ancora lo sanno. E sono informazioni che non si ottengono con i droni. Servono persone sul campo.