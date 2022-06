5/11 ©Ansa

Fino ad arrivare a sottolineare che "l'Ucraina a questo punto è ben armata. Ci sono Paesi come gli Stati Uniti che continuano a rifornirla di ogni genere di armamenti e quindi non è di aiuti militari che ha bisogno. In questo momento la popolazione Ucraina ha bisogno di governi che spingano a livello internazionale per un negoziato di pace"

Mosca attacca Italia, “sfacciata campagna antirussa”. La replica: "Raccontiamo la guerra"