Non vogliamo una guerra tra Nato e Russia - "Per quanto non sia d’accordo con Putin e trovi le sue azioni un oltraggio, gli USA non cercheranno di provocare la sua destituzione a Mosca”, aggiunge Biden. “Finché gli USA o i nostri alleati non saranno attaccati, non ci impegneremo direttamente in questo conflitto, né inviando truppe americane a combattere in Ucraina né attaccando le forze russe. Non incoraggeremo né permetteremo all’Ucraina di colpire oltre i suoi confini. Non vogliamo prolungare la guerra solo per infliggere dolore alla Russia”, scrive Biden