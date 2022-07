9/10 ©Getty

I risultati sul campo del gruppo Wagner non sarebbero però sempre all'altezza. In Libia i mercenari russi sostennero l'offensiva su Tripoli sferrata nell'estate del 2020 dal generale Khalifa Haftar ma finirono per soccombere alle milizie filoturche intervenute in soccorso del governo di unità nazionale di Fayez al-Serraj. E In Mozambico i contractor di Wagner finirono per arretrare di fronte all'avanzata dell'Isis per poi essere sostituiti da reparti sudafricani