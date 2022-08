Dopo la chiusura delle liste, e le polemiche di queste ore per gli esclusi dalla corsa al Parlamento, si accende un altro fronte tra Pd e M5s. Giuseppe Conte annuncia che il Movimento Cinque Stelle in Sicilia correrà da solo, scelta che mette a rischio la corsa di Chinnici, vincitrice del primarie dell'ex alleanza progressista sull'isola. Ira del Pd che con Letta tuona: "Esterrefatto per il voltafaccia. Si è autoescluso da alleanza con noi".

Tra i big nelle liste, la presidente del Senato Elisabetta Casellati si presenta in Basilicata mentre Matteo Renzi sarà capolista anche in Toscana. Berlusconi a Monza, in Piemonte e nel Lazio 2. Candidata anche la compagna Fascina. Meloni corre all'Aquila. Salvini e Calderoli capilista al plurinominale del Senato in Lombardia (GLI SCONTRI TRA BIG).

Ancora polemica dopo il filmato dello stupro di Piacenza ripreso sui social da Meloni, con attacchi dai leader avversari. Aperta una indagine.