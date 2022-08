7/14 ©Ansa

TOSCANA E UMBRIA - Ettore Licheri sarà capolista per il collegio plurinominale del Senato, mentre Riccardo Ricciardi (in foto), sarà capolista per i collegi plurinominali Toscana 1 e Toscana 2 della Camera. Andrea Quartini è invece il capolista per il collegio plurinominale Toscana 3. Licheri e Ricciardi, parlamentari uscenti, facevano parte del 'listino' prioritario di 15 nomi indicati da Conte. In Umbria la senatrice Emma Pavanelli sarà stavolta prima nel listino per la Camera dei deputati, mentre per Palazzo Madama il nome è quello di Raffaella Brunozzi

