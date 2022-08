Elezioni, Conte: “Governare un domani con il Pd? Ci può stare”

Il leader del M5S ospite a Mezz'ora in più apre all’idea di lavorare con altre forze politiche, ma aggiunge che “l'accordo con il Pd ha lasciato uno strascico negativo”. Sul “listino” dei 15: “Avevamo bisogno di garantire un minimo di continuità, esperienza e di novità”. E di Giorgia Meloni dice: “Non ritengo che al Governo sia un pericolo per la democrazia” ascolta articolo Condividi

“In politica pensare di governare da soli, io me lo auguro, è improbabile. Una prospettiva di lavorare domani con altre forze politiche come il Pd ci può stare”. A dirlo, ospite a Mezz'ora in più, è il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, precisando tuttavia che “le delusioni maturate ci rendono ancora più prudenti e intransigenti. D'ora in poi noi ci siederemo a un tavolo con condizioni più chiare del passato, declinando principi politici ancora più elevati e ambiziosi e non cederemo su nulla”. E aggiunge: “Non ritengo che la Meloni al Governo sia un pericolo per la democrazia” (ELEZIONI: GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I VIDEO).

“L’accordo con il Pd ha lasciato strascichi negativi” leggi anche Elezioni, Pd: Rachele Scarpa sotto accusa per frasi su Israele Tuttavia, dice Conte, “l'accordo con il Pd ha lasciato uno strascico negativo. Dopo aver lavorato nel Conte II con una forza politica che volesse operare una svolta rispetto al proprio passato, convintamente progressista, ci siamo trovati spaesati". "Il Pd - aggiunge - ha abbracciato l'agenda Draghi. Lo abbiamo visto timido su alcuni pilastri del Conte II e assolutamente contradditorio su altri pilastri, come l'inceneritore".

“Listino dei 15? Avevamo bisogno di continuità” leggi anche Parlamentarie M5s, 50mila votanti. Iscritti dicono sì a listino Conte Conte parla poi del cosiddetto “listino” dei 15 per le liste: “Uscivamo dall'applicazione della regola del doppio mandato, abbiamo avuto un ricambio forte. Avevamo bisogno di garantire un minimo di continuità e di esperienza e anche di novità dalla società civile. Mi prendo la responsabilità della proposta di queste 15 figure. Presenteremo delle liste che sono per un quarto figlie di quel listino, e per tre quarti vengono dalle parlamentarie. Mi sembra un giusto mix". Poi osserva: "Dicono che Appendino e Patuanelli sono ‘fedelissimi di Conte’. Sono piuttosto fedelissimi del Movimento". E conclude: “Io e il Movimento 5 stelle siamo vittime di una conventio ad excludendum, non ci hanno invitato al meeting di Rimini. È chiaro che siamo una forza politica scomoda. Ci sono dei contesti in cui diventa scomodo che partecipi il leader del Movimento 5 stelle".

“Il programma di Meloni è inadeguato” leggi anche Meloni: orgogliosi della fiamma di FdI, ma non sono fascista Conte poi, sulla leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, dice: “Quando leggo il programma della Meloni lo ritengo per la maggior parte inadeguato. Da cittadino italiano, prima che da politico ritengo che alcune soluzioni sono strampalate. Però non ritengo che la Meloni al Governo sia un pericolo per la democrazia. Abbiamo un sistema di pesi e contrappesi adeguato".

“Non vedo problemi di collocazione internazionale” approfondimento Pensioni, da Quota41 alle minime: i programmi elettorali a confronto Infine, Conte osserva: “Non credo che, col prossimo governo, avremo dei grandi problemi di collocazione internazionale. Devo dire che sono l'unico leader a non essersi premurato di andare a Washington a dire che sono bravo e buono”.