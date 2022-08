Dopo il caso di Raffaele La Regina - segretario regionale della Basilicata del Pd che ha rinunciato alla candidatura alla Camera nelle elezioni del 25 settembre per una frase su Israele scritta nel 2020 (“Gli alieni e lo Stato d'Israele hanno un punto in comune: non esistono”) - nel Partito democratico si apre un altro caso. È quello di Rachele Scarpa, 25enne candidata del Pd in Veneto, anche lei sotto accusa per le sue posizioni su Israele. Una “legittima critica alla politica del governo israeliano”, si è difesa (ELEZIONI: GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I VIDEO ).

La difesa di Scarpa

Rachele Scarpa ha risposto con un post pubblicato su Facebook. "Il Partito Democratico, di cui faccio parte, sostiene da sempre il processo di pace in Medioriente e io mi riconosco nella posizione espressa dall'Unione Europea e anche dal presidente Biden a favore di una soluzione a due Stati per il conflitto tra Israele e Palestina, quindi senza negare mai il diritto di Israele a esistere in sicurezza e allo stesso tempo quello dei Palestinesi a vivere al di fuori di uno stato di occupazione e con libere elezioni senza ricatti di Hamas", ha scritto la candidata capolista per i dem a Treviso. “Ben altro discorso – ha aggiunto – è la legittima critica alla politica del governo israeliano, quando in passato in nome del diritto di difesa è arrivato a colpire la popolazione civile, ricevendo critiche da tutto il mondo anche da parte di esponenti del mondo ebraico o da parte di politici preparati su questi temi”. E ha concluso: “La mia militanza politica è iniziata dal viaggio nel campo di sterminio e concentramento di Auschwitz: ritengo una priorità assoluta lottare contro razzismo e antisemitismo. È la politica estera delle destre italiane a essere completamente indifendibile e ad avere come riferimenti ‘campioni della democrazia’ come Bolsonaro, Orbán, Putin e Trump”.