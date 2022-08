Tra rumors e smentite arriva la comunicazione ufficiale di Raffaele La Regina che dal suo account Twitter annuncia la sua rinuncia alla candidatura. Secondo alcune fonti, il segretario del Pd avrebbe chiesto al sottosegretario agli Affari europei di correre come capolista in Basilicata alla Camera

"Quando si hanno 20 anni si esprimono e si pensano molte cose. Poi si cresce, si studia, si cambia idea. Rinuncio alla mia candidatura perché il Pd viene prima di tutto e perché questa campagna elettorale è troppo importante per essere inquinata in questo modo". Queste le parole di Raffaele La Regina, segertario del Pd in Basilicata, sul suo profilo Twitter. Voci su una sua rinuncia, poi smentite, erano cominciate a circolare dopo il suo post contro Israele, ma ieri Enrico Letta sembrava avere chiuso il caso, dopo le sue scuse. Lo strascico di polemiche, anche da parte della comunità ebraica, però, aveva sollevato il dubbio se ritirarne la candidatura. Infatti i rumors su un ritiro della candidatura dell'under35 capolista in Basilicata, si susseguivano e Matteo Salvini aveva commentato: "Meglio tardi che mai".

E ora, secondo fonti del Nazareno, il segretario del Pd avrebbe chiesto a Enzo Amendola, sottosegretario agli Affari europei, di correre come capolista in Basilicata alla Camera per la lista "Italia democratica e progressista".